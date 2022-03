Unfall : Unglück mit Schulbus in Trier - 15 Verletzte

Unglück mit Schulbus in Trier - 15 Verletzte

Trier Ein Schulbus fährt mitten in Trier frontal gegen einen Baum. Dabei werden der Busfahrer und 14 Schüler verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in der Trierer Innenstadt der Busfahrer sowie 14 Kinder und Jugendliche verletzt worden. Sie seien am Mittwochmorgen mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.