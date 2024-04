Unfall bei Studio Tour Mehrere Verletzte bei Unfall in den Universal Studios

In den Universal Studios in Hollywood sind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn 15 Menschen leicht verletzt worden. Dies teilte die örtliche Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) auf X (früher Twitter) mit. Die Verletzten seien zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden. Ereignet hatte sich der Vorfall bereits am Samstagabend in dem bei Touristen beliebten kalifornischen Vergnügungspark.