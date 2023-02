Erdbeben in Syrien : Unter Trümmern geboren: Arzt kümmert sich um „Wunderbaby“

Erdbeben in Syrien

Aja, das sogenannte «Wunderbaby», wurde nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze unter einem zerstörten Haus gerettet. Vermutet wird, dass die Mutter kurz nach seiner Geburt starb.

Damaskus Das kleine Mädchen Aja kam unter Trümmern zur Welt - seine ganze Familie starb wohl bei dem verheerendenen Erdbeben. Jetzt ist das Baby in Obhut eines Arztes und seiner Frau. Wie es weitergeht, ist unklar.

Das Baby, das nach den verheerenden Erdbeben in Syrien unter Trümmern zur Welt gekommen ist, ist vorerst in der Obhut seines Arztes. „Meine Frau stillt die kleine Aja“, sagte der behandelnde Mediziner und Krankenhausleiter Attija Chalid der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.