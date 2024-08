Schiffsunglück Untergang vor Sizilien: Eine Party wird zum Alptraum

Es sollte das „zweite Leben“ von Mike Lynch werden. „Die Frage ist: Was stellt man damit an?“, hatte der britische Tech-Unternehmer nach seinem völlig überraschenden Freispruch in einem Betrugsprozess in den USA sinniert. Nun wird Mike Lynch vermisst: Der 59-Jährige war an Bord der Luxusjacht „Bayesian“, die in einem Sturm vor Sizilien sank.