Unwetter auf Mallorca Sturm reißt Kreuzfahrtschiff in Palma von den Leinen

Zu den Berichten, das Kreuzfahrtschiff Britannia sei im Sturm mit einem Tanker kollidiert, sagte ein Sprecher von P&O Cruises dem Sender Sky News am Montag, das Schiff sei am Sonntag in einen „wetterbedingten Zwischenfall“ am Hafen von Palma verwickelt gewesen. Eine „kleine Anzahl von Menschen“ habe leichte Verletzungen erlitten und sei an Bord behandelt worden.