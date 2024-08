Interview mit Meteorologe Alexander Kelbch „Rheinbach ist prädestiniert für Gewitter“

Interview | Bonn · Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Unwetter wüten in der Region oftmals an denselben Orten, beispielsweise in Rheinbach. Der Meteorologe Alexander Kelbch erklärt, warum manche Regionen besonders von Gewittern betroffen sind.

14.08.2024 , 18:00 Uhr

Der Gräbbach in Rheinbach drohte am Dienstagnachmittag über das Ufer zu treten. Foto: Ulrich Felsmann

Von Elena Eggert