Sturm über Deutschland Unwetter in der Nacht: Passanten verletzt, Züge verspätet

Großes Glück hatte ein Kind in Thüringen: Während des Unwetters krachte am Montagabend ein Baum in Pößneck durch ein Hausdach und landete teils in einem Bett, in dem ein Kind schlief. „Es war wohl relativ eng. Das Kind hatte enorm Glück“, sagte Stadtbrandmeister René Lippke. Verletzt wurde niemand, aber ein Auto komplett zerstört. Der Baum wog geschätzt elf Tonnen, was auch die Bergung schwierig machte.