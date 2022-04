Starkregen : Unwetter-Katastrophe in Südafrika: Mehr als 400 Tote

Unwetter-Katastrophe in Südafrika: Mehr als 400 Tote

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa spricht in dem Ort Durban mit trauernden Familienmitgliedern. Foto: Kopano Tlape/South African Communications and Information Services/AP/dpa

Durban- Die Zahl der Toten steigt nach Überschwemmungen und Schlammlawinen in Südafrika weiter. Und für das Wochenende sind erneut starke Regenfälle angekündigt.

Nach der Unwetter-Katastrophe in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal auf 443 gestiegen. Das teilte der Ministerpräsident der Provinz, Sihle Zikalala, am Sonntag mit und sprach den betroffenen Familien sein Beileid aus.