Sprache : „Unwort des Jahres“ 2021 wird bekannt gegeben

Marburg Rund 1300 Vorschläge für das nächste „Unwort“ sind bei der Jury eingegangen. Knapp 45 Begriffe erfüllten die Kriterien. Die Häufigkeit der Nennung spielt bei der Kür aber keine Rolle.

Das „Unwort des Jahres“ 2021 wird an diesem Mittwoch in Marburg bekannt gegeben.

Die Jury will mit der alljährlichen Wahl eines „Unwortes“ auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen und so sensibilisieren. Gerügt werden Begriffe, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder die euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind. Auf die Menge der eingegangenen Vorschläge für ein einzelnes Wort kommt es nicht an.