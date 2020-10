Irrfahrt im Berchtesgadener Land : Urlauber wollen mit Auto auf eine Alm und müssen gerettet werden

Piding Der Ausflug einer Urlauberfamilie aus Nordrhein-Westfalen auf eine Alm ist zur Irrfahrt geworden. Das Abenteuer endete schließlich mit Motorproblemen und einem Polizeieinsatz.

Weil der fünfköpfigen Familie der Fußmarsch zu einer Alm im Berchtesgadener Land zu beschwerlich schien, fuhr sie mit dem Auto, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Vater hatte dafür im Navigationssystem den Weg vom Wanderparkplatz über die Forststraße in Richtung Alm eingegeben - die Straße war allerdings für Privatfahrzeuge gesperrt. Nach vier Kilometern endete die Fahrt aufgrund eines technischen Defekts am Motor an einem Steilstück - außerdem war das Fahrzeugheck aufgesetzt.