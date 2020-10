Wohngruppe für Kinder : Urteil im Missbrauchs-Prozess gegen Ehepaar erwartet

Hildesheim Ausgerechnet in einer Wohngruppe für Kinder aus problematischen Verhältnissen sollen die Betreuer ihre Schützlinge sexuell missbraucht und misshandelt haben. Die angeklagten Taten liegen mehr als zehn Jahre zurück. Muss ein Erzieher jetzt ins Gefängnis?

Nach einem langwierigen Prozess um sexuellen Missbrauch in einer Wohngruppe für hilfsbedürftige Kinder wird heute (11.00 Uhr) das Urteil erwartet.

Seit Anfang Januar muss sich ein Ehepaar aus Gifhorn, das die familienähnliche Gruppe geleitet hatte, am Landgericht Hildesheim verantworten. Dem 57 Jahre alten Erzieher wird schwerer sexueller Kindesmissbrauch in zwölf Fällen und schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen in vier Fällen vorgeworfen. Seine 61 Jahre alte Frau ist wegen siebenfacher schwerer Misshandlung angeklagt, hauptsächlich soll sie nicht eingeschritten sein.