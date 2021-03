Prozess gegen Erzieherin : Urteil im Mordfall Greta erwartet

Mönchengladbach In einer Kita in Viersen erleidet die zweijährige Greta einen Atemstillstand. Zwei Wochen später ist sie tot. Ihre Erzieherin gerät unter Mordverdacht. Nun wird das Urteil gegen die 25-Jährige erwartet.

Elf Monate nach dem mutmaßlichen Mord an der kleinen Greta in einer Viersener Kita wird an diesem Freitag das Urteil erwartet. Angeklagt ist am Landgericht Mönchengladbach die 25-jährige Erzieherin des kleinen Mädchens. Sie soll das Kind erstickt haben, beteuerte aber bis zuletzt ihre Unschuld.