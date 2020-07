Im Alter von 88 Jahren : US-Moderator von „Wer wird Millionär?“ Regis Philbin tot

New York In seiner 50-jährigen Karriere als US-Moderator war Regis Philbin im Durchschnitt fast einen Tag pro Stunde auf Sendung. Nun ist die beliebte TV-Größe gestorben.

Philbin wurde 1931 in New York geboren und diente nach einem Universitätsabschluss in Soziologie zunächst bei der US-Marine, um sich danach dem TV-Geschäft zuzuwenden. Besondere Bekanntheit erlangte er dabei mit seiner Frühstückssendung „Live with Regis and Kathie Lee“ sowie als Moderator der US-Ausgabe von „Wer wird Millionär“. Neben vielen Auszeichnungen bekam er auch einen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.