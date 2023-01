Waffengewalt : US-Sechsfachmord: Baby und Mutter mit Kopfschüssen getötet

Bei einem grausamen Sechsfachmord in Kalifornien sind eine 17-Jährige und ihr Baby mit Kopfschüssen getötet worden. Foto: Uncredited/Tulare County Sheriff's Office/AP/dpa

Los Angeles Mitten in der Nacht dringen die Täter in ein Wohnhaus ein und erschießen sechs Menschen, darunter ein Baby und seine junge Mutter. Der Sheriff vermutet hinter dem Blutbad ein Drogenkartell.

Bei einem grausamen Sechsfachmord im US-Bundesstaat Kalifornien sind auch eine 17 Jahre alte Mutter und ihr Baby mit Kopfschüssen getötet worden. Die Tat ereignete sich in einer kleinen Ortschaft namens Goshen im Bezirk Tulare County und wurde vermutlich von Drogenkriminellen verübt, wie Sheriff Mike Boudreaux vor Journalisten sagte. Bezirksvorsteher Eddie Valero sprach laut der „Los Angeles Times“ von einem „schlimmen Alptraum“, der wahr geworden sei.

Brutales Vorgehen

Die Tür des Hauses war eingetreten worden, im Flur lag ein erschossener Mann. Die junge Mutter habe anscheinend noch versucht, mit ihrem sechs Monate alten Baby davonzurennen, sagte Boudreaux. Ihr lebloser Körper wurde später in einem Graben gefunden, das tote Kind hielt sie in ihren Armen umschlungen. Beide wurden den Ermittlern zufolge mit Kopfschüssen hingerichtet - ebenso wie eine ältere Frau im Haus, die offenbar schlafend in ihrem Bett umgebracht worden sei.