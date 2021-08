Bei Anschlag getötet : US-Soldatin schützte Baby am Flughafen Kabul - jetzt ist sie tot

In diesem Bild vom 20. August 2021, das vom US Marine Corps zur Verfügung gestellt wurde, beruhigen Marines der 24. Marine Expeditionary Unit (MEU), darunter Sgt. Nicole Gee Kleinkinder während einer Evakuierung am Hamid Karzai International Airport in Kabul. Foto: dpa/Sgt. Isaiah Campbell

Kabul/Washington Vor wenigen Tagen ging ihr Foto noch um die Welt, jetzt ist US-Marineinfanteristin Nicole Gee tot. Die junge Soldatin hatte bei Instagram ein Foto gepostet, auf dem sie am Flughafen von Kabul ein Baby schützend hält. Jetzt ist bekannt geworden, dass auch sie bei dem IS-Terroranschlag ums Leben gekommen ist.

Wenige Tage später ist die aus dem Bundesstaat Kalifornien stammende Frau tot: Sie war am Flughafen Kabul im Dienst, als sich vor dem Tor des Geländes am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Dabei wurden Dutzende Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet, die an dem Evakuierungseinsatz in Kabul teilnahmen. Gee war eine von ihnen.