Mutmaßlicher Schütze ist Schüler : Drei Tote nach Schüssen an High School in USA

Drei Tote nach Schüssen an High School in USA

An der Oxford High School in Michigan wurden mindestens drei Schüler getötet. Foto: AP/Paul Sancya

Ein Schütze hat an einer High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan das Feuer eröffnet und nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Schüler getötet. Bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 15 Jahre alten Zehntklässler.

Ein Schütze hat an einer High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan das Feuer eröffnet und nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Schüler getötet. Sechs weitere Menschen - darunter ein Lehrer - seien bei dem Vorfall am Dienstag durch Schüsse verwundet worden, teilte das Büro des Sheriffs im Bezirk Oakland mit.