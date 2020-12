Alabama : USA: In Klärwerk betriebene Weinkellerei fliegt auf

Die illegale Weinkellerei in dem Klärwerk in Rainsville. Foto: -/The DeKalb County Sheriff’s Office/dpa

Washington Polizisten untersuchen nach Hinweisen ein Klärwerk im US-Bundesstaat Alabama. Sie machen einen ungewöhnlichen Fund.

Polizisten der Gemeinde DeKalb entdeckten den Betrieb nach anonymen Hinweisen in der Stadt Rainsville in dem Gebäude für Abwasserentsorgung, wie verschiedene Medien berichteten. Dabei sei am Donnerstag eine große Menge an Wein und Ausrüstung beschlagnahmt worden, berichtete der Sender CNN.