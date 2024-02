Strafverteidiger Uwe Krechel aus Bonn im Porträt „Die Welt ist langweilig und einfallslos geworden, auch beim Morden“

Uwe Krechel sitzt an seinem wuchtigen Schreibtisch und raucht. Umgeben von Pflanzen, Kunst, Orientteppichen. An den Wänden überdimensionale Schwarz-Weiß-Drucke von Soldaten mit Helm auf dem Kopf und Gewehr im Anschlag. Der Raum wirkt wie irgendetwas zwischen Museum und Atelier, aber eher nicht so, wie man sich das Büro eines renommierten Strafverteidigers vorstellt. Sobald Krechel aufsteht, um den Besuch zu begrüßen, wird das knarrende Parkett dieses Büros an der Adenauerallee in Bonn zu seiner Bühne. So wie jeder Gerichtssaal, den er betritt, zu seiner Bühne wird – auch jetzt noch, lange nachdem er deutschlandweit bekannt wurde durch seine Auftritte in der pseudo-dokumentarischen Nachmittagsserie „Richterin Barbara Salesch“.