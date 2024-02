Aschermittwoch und Valentinstag Süße Versuchung, auch in der Fastenzeit

Ein Blick in die Geschichte weist einen Weg aus dem Dilemma: Zumindest aus kirchlicher Sicht gibt es in der Fastenperiode keinen Grund, auf Schokolade zu verzichten. Ein Papst selbst gab der zarten Versuchung sein Placet. Im Jahr 1569 besuchte eine Abordnung der mexikanischen Bischöfe Amtsinhaber Pius V., um sein Urteil über ein neues Getränk namens Xocolatl zu hören. „Der Papst kostete widerwillig, verzog das Gesicht und sagte: Potus iste non frangit jejunium – Schokolade bricht das Fasten nicht“, zitiert die Nachrichtenagentur kna den Kölner Brauchtumsexperten Manfred Becker-Huberti. Auch wenn das mittelalterliche Kirchenoberhaupt nicht ahnen konnte, dass Schokolade weltweit zum süßen Laster werden würde: Das Urteil gilt bis heute. Wer der oder dem Liebsten am Aschermittwoch/Valentinstag Schoko-Herzen auf die Zunge legt, wird der doppelten Bedeutung des Datums also auf jeden Fall gerecht.