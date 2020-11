Mordprozess in Siegen : Vater gesteht, Dreijährigen gewürgt und verbrannt zu haben

Siegen Ein 34-Jähriger hat vor dem Landgericht in Siegen gestanden, seinen dreijährigen Sohn erdrosselt, auf eine Matratze gelegt und diese dann angezündet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von heimtückischem Mord aus.

Gut ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Jungen in Lennestadt hat dessen Vater die Tat gestanden. In dem Mordprozess vor dem Landgericht in Siegen sagte der 34-jährige Marokkaner am Mittwoch, er habe seinen schlafenden Sohn erdrosselt, auf eine Matratze gelegt und diese angezündet. Die Tat sei nicht geplant gewesen. Am dem Tag im Mai habe er Alkohol und Drogen konsumiert. Nach der Trennung von der Mutters Kindes habe er unter Druck gestanden.