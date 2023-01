Inflation : Verbraucherzentrale kürt „Rama“ zur „Mogelpackung des Jahres“

Der Hersteller reduzierte die Menge an Margarine in der Verpackung. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Hamburg Verbraucherinnen und Verbraucher haben „Rama“ zur „Mogelpackung des Jahres“ gewählt. Der Hersteller der Margarine hatte den Inhalt der Packung im vergangenen Jahr stark reduziert.

Verbraucherinnen und Verbraucher haben „Rama“-Margarine zur „Mogelpackung des Jahres 2022“ gewählt. Seit dem vergangenen Jahr wird das Streichfett des Herstellers Upfield mit 400 statt 500 Gramm Inhalt zum selben Preis in einer gleich großen Packung verkauft, wie die Verbraucherzentrale Hamburg am Montag mitteilte. Neben „Rama“ standen vier weitere, vorab ausgewählte Produkte zur Wahl.

„Vor allem in Krisenzeiten wie diesen mit stark gestiegenen Lebenshaltungskosten ist Preistransparenz wichtiger denn je“, sagte Verbraucherschützer Armin Valet. Die Verbraucherzentrale Hamburg, die die Wahl zur „Mogelpackung des Jahres“ jedes Jahr organisiert, forderte von der Politik mehr Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher vor versteckten Preiserhöhungen. Es brauche strengere Regeln: Packungen müssten prinzipiell voll befüllt sein, nur in Ausnahmefällen sollte ein technisch notwendiger Luftraum erlaubt sein. Bei reduzierten Füllmengen müssten auch die Packungen entsprechend kleiner werden.

Mit insgesamt 34.293 abgegebenen Stimmen nahmen 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele Verbraucherinnen und Verbraucher an der Wahl zur „Mogelpackung des Jahres“ teil. „Rama“ habe den diesjährigen Titel „mehr als verdient“, sagte Valet. Wenn der Inhalt schrumpfe, die Packung aber nicht, hätten Kunden kaum eine Chance, die Trickserei zu bemerken. Da es sich bei Streichfett zudem um ein oft gekauftes Lebensmittel handele, das fast immer in 500-Gramm-Bechern angeboten werde, sei das Vorgehen „besonders dreist“, sagte der Verbraucherschützer.