RTL-Dschungelcamp : Verena, Claudia und Tessa müssen in die Dschungelprüfung

Köln Sie muss schon wieder ran: Diesmal muss Model Tessa Bergmeier mit zwei Mitstreiterinnen in die Dschungelprüfung. Ein anderer Star im Camp berichtet derweil vom Tod seines prominenten Vaters.

Die Zuschauer des RTL-Dschungelcamps stimmten in der am Dienstagabend ausgestrahlten Folge für die ehemalige Kandidatin von „Germany's Next Topmodel“. Sie muss nun am Mittwoch im Team mit Designerin Claudia Effenberg und Radiomoderatorin Verena Kerth antreten, die vom Publikum ebenfalls ausgewählt wurden. Die Zuschauer wählten Bergmeier damit bereits zum vierten Mal in eine Prüfung.