Verfolgungsjagd mit Hubschrauber : 14-Jähriger flüchtet mit Tempo 200 vor der Polizei

Geseke/Salzkotten Ein 14-Jähriger hat sich in den Kreisen Soest und Paderborn eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit teilweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde raste er davon und verursachte fast einen schweren Unfall.

Rücksichtslos und teilweise mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein 14-jähriger im Auto seines Vaters vor der Polizei geflüchtet. Erst nach etwa einer Dreiviertelstunde konnte der Raser am Donnerstag durch einen Hubschrauber und starke Polizeikräfte in Salzkotten (Kreis Paderborn) gestoppt werden. Messungen bestätigten das hohe Tempo, mit dem der 14-Jährige mit dem Auto auf einer Landstraße Richtung Paderborn unterwegs war, wie die Polizei am Freitag in Soest mitteilte.