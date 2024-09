Feuer Verheerende Waldbrände gehen in Portugal weiter

Betroffen waren vor allem die Regionen Aveiro, Porto und Viseu im Norden und Zentrum des Landes. Nach der jüngsten offiziellen Bilanz des portugiesischen Zivilschutzes (ANEPC) gab es 5 Todesopfer (4 Feuerwehrleute und ein Zivilist) und 59 Verletzte, 10 davon schwer. Am Dienstag war noch von 7 Toten die Rede gewesen. Hunderte Menschen mussten in den vergangenen Tagen in Sicherheit gebracht werden, die meisten - bis auf etwa 60 - konnten inzwischen wieder in ihre Häuser zurückkehren.