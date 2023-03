Baden-Württemberg : Verheerender Unfall - Fünf junge Menschen sterben

Zwei Fahrzeugwracks stehen auf der Straße am Ostring in Eggenstein nach einem schweren Unfall, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Foto: Kevin Lermer/VMD-Images/dpa

Eggenstein-Leopoldshafen Aus bislang unbekannter Ursache kommt ein Auto nahe Karlsruhe auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt es mit einem Taxi zusammen. Mit schrecklichen Folgen.

Die Wucht des Aufpralls lässt sich noch an den Wracks der Autos ablesen. Ohne Dach, mit aufgerissenen Türen steht einer der Unfallwagen da. In der Nacht zum Samstag sind hier - in der Nähe von Karlsruhe - fünf junge Menschen ums Leben gekommen.