Kriminalität : Verkaufstrick von Dealern in Holland: Drogen per Aufkleber

Amsterdam Über Sticker preisen Dealer in Amsterdam ihre Ware an. Einfach QR-Code scannen und schon hat man die Menükarte auf dem Handy: Party-Pillen, Kokain, LSD.

Vor allem synthetische Drogen werden so vermarktet, aber vereinzelt sahen Reporter auch schon Sticker für Kokain und Cannabis. Und nicht nur in Amsterdam. Drogen-Sticker tauchten inzwischen auch in anderen niederländischen Städten auf wie in Nimwegen an der deutschen Grenze und in der Studentenstadt Utrecht. In Deutschland gibt es nach Informationen des Bundeskriminalamtes bisher keine Fälle von Drogenhandel mit QR-Code.