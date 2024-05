Unfälle Verkehr wegen Brand in Hamburgs Hafen eingeschränkt

Wegen eines brennenden Schrotthaufens im Hamburger Hafen ist der Verkehr in der ersten Hafenstraße sowie der Süderelbe eingeschränkt worden. Der Rauch entwickele sich so stark, dass die Sicht sowohl an Land als auch auf dem Wasser nicht mehr frei sei, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Wegen Unfallgefahr habe die Wasserschutzpolizei die Süderelbe rund um das Feuer für den Schiffsverkehr gesperrt. Einige Schiffe seien bereits umgedreht.