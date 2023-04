Kriminalität Verletzte bei Angriff in Essener Fitnessstudio

Im Zusammenhang mit dem Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den betreffenden Bereich um das Rathaus in der Innenstadt zu meiden. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort“, sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur.