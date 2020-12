Polizei ermittelt : Verletzte bei Gefangenenmeuterei in Thüringer Gefängnis

Untermaßfeld/Suhl Bei einem Zwischenfall im Gefängnis Untermaßfeld im Süden Thüringens ermittelt die Polizei wegen Gefangenenmeuterei. Bei dem Vorfall wurden mehrere Häftlinge verletzt.

Nach einem Zwischenfall in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld in Südthüringen ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben wegen Gefangenenmeuterei. Gegen wie viele Häftlinge sich die Ermittlungen richten, teilte die Polizei nicht mit.

Bei dem Vorfall waren am Dienstag mehrere Insassen verletzt worden. Der Zwischenfall ging nach Angaben von Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) von zehn Gefangenen im Hof aus, die nach ersten Erkenntnissen möglicherweise die Forderung eines Einzelnen durchsetzen wollten. Demnach soll ein Gefangener sich medizinisch nicht ausreichend behandelt gefühlt haben und deshalb zunächst im Hof der Anstalt Anweisungen von Bediensteten missachtet haben. Er und neun weitere Gefangene weigerten sich nach Angaben der Polizei, in ihre Hafträume zurückzukehren. Später sei es dann auch zu Unruhen in Hafträumen gekommen, an denen laut Justizministerium etwa 30 Häftlinge beteiligt gewesen sein sollen.

Einer Polizeisprecherin zufolge wurden die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion in Suhl von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei und weiterer Thüringer Dienststellen unterstützt. Diese hätten „die Personen festsetzen und zurück in ihre Hafträume führen“ können. Zur genauen Zahl der eingesetzten Polizisten machte sie keine Angaben.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Untermaßfeld zu Vorfällen kam. So gab es im August vergangenen Jahres zweimal gewaltsame Randale von Häftlingen. Einmal zerstörten sechs Gefangene im Rausch Teile ihrer Zellen. Ein anderes Mal schüttete ein Häftling einem Mitarbeiter des Gefängnisses heißes Wasser auf die Brust, wodurch dieser Verbrennungen zweiten Grades erlitt.

Im Juni 2019 weigerten sich sechs Gefangene, am Abend in ihre Hafträume zurückzugehen. Grund war damals laut Justizministerium, dass der Fernsehempfang an ihren Geräten kaputt war. Nachdem Gesprächsversuche scheiterten, wurde die Polizei gerufen. Zwei Gefangene kamen vorübergehend in Schlichträume - Hafträume mit Kameras -, zwei weitere in besonders gesicherte Hafträume.