Motive bisher unklar : Verletzte durch Stiche in Birmingham und London

Verletzte durch Stiche in Birmingham und London

Birmingham In Birmingham hat es laut Polizei einen „schweren Vorfall“ gegeben: Mehrere Menschen wurden mit Stichen verletzt. Was war das Motiv?

Mehrere Menschen sind in der britischen Stadt Birmingham durch Stiche verletzt worden. Die Polizei der Region West Midlands sprach am Sonntagmorgen von einem schweren Vorfall. Möglicherweise gab es sogar mehrere Angriffe in der Stadt.