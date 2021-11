Corona-Proteste : Verletzte nach Polizeischüssen bei Krawallen in Rotterdam

Verletzte nach Polizeischüssen bei Krawallen in Rotterdam

Rotterdam Pläne für schärfere Corona-Regeln treiben in Rotterdam Hunderte zu Protesten auf die Straße. Dabei kommt es zu Ausschreitungen. Nach Schüssen von Polizeibeamten gibt es mehrere Verletzte.

Bei schweren Ausschreitungen in Rotterdam bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln hat es nach Schüssen der Polizei Verletzte gegeben.

„Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen“, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt gestern am späten Abend mit. Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hieß es, Beamte hätten mehrere Warnschüsse und weitere Schüsse abgegeben. Bei einem auf Bildern zu sehenden niedergeschossenen Menschen sei noch undeutlich, wie und durch wen die Person verletzt wurde, teilte die Polizei mit.