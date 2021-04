16-jährige Isabella aus Celle : Vermisste Isabella laut Polizei in Frankreich gefunden

Update Celle Bei einer in Frankreich lokalisierten Jugendlichen handelt es sich tatsächlich um eine gesuchte 16-Jährige aus Celle. Zu Isabellas Zustand und den Umständen ihres Verschwindens schweigt die Polizei bislang.

Ermittler der Polizei aus Celle identifizierten das Mädchen am Mittwochabend in Frankreich, wie die Polizei in Niedersachsen mitteilte. Zu dem genauen Fundort, dem Gesundheitszustand und den Umständen des Verschwindens machten die Ermittler auch auf Nachfrage keine Angaben.

Am Mittwoch hatten sich der Vater der 16-Jährigen und Vertreter der Polizei auf den Weg in das Nachbarland gemacht, um ein dort lokalisiertes Mädchen zu identifizieren. Schon in einer ersten Mitteilung vom Dienstagabend war die niedersächsische Polizei davon ausgegangen, dass Isabella „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ gefunden sei.