Vermisste aus Döbeln Neunjährige Valeriia ist tot - Polizei geht von Verbrechen aus

Noch am Wochenende hatte Valeriias Vater per Video aus der Ukraine an mögliche Entführer appelliert: „Finden Sie in sich den Mut, uns Eltern unser geliebtes Kind zurückzugeben.“ Doch seine in der „Bild am Sonntag“ geäußerte Hoffnung, das Mädchen bald wieder in den Arm nehmen zu können, hat sich jäh zerschlagen.