Vermisste aus Döbeln Neunjährige Valeriia ist tot - Polizei geht von Verbrechen aus

In den Tagen zuvor waren auch spezielle Hunde, ein Hubschrauber und Taucher eingesetzt worden, sogenannte Super-Recognizer hatten Mengen an Bildern und Videos gesichtet. Die Menschen in Döbeln waren gebeten worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Zusätzlich hatten sich in der rund 24 000 Einwohner zählenden Stadt private Suchtrupps gebildet.