Notfälle : Vermisstensuche: Gebäude in Bochum bei Explosion eingestürzt

Bochum Eine Explosion, dann stürzt das Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Linden in sich zusammen. Unter den instabilen Trümmern vermuten Retter noch mindestens eine Person. Suchhunde sind im Einsatz.

Bei einer Explosion in Bochum ist ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Die Lage sei dramatisch, sagte Einsatzleiter Simon Heußen in einem Video, dass die Feuerwehr der Stadt am frühen Morgen auf Twitter veröffentlichte. Unter den Trümmern des Gebäudes werde noch mindestens eine Person vermutet. Suchhunde hätten an mehreren Stellen angeschlagen, die nun kontrolliert würden.