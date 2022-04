Unglück : Vermisster deutscher Surfer am Gardasee tot gefunden

Vermisster deutscher Surfer am Gardasee tot gefunden

Der Gardasee in Italien ist ein beliebter Urlaubsort. Foto: Cindy Riechau/dpa/Symbolbild

Tignale Seit Samstag wurde ein 54 Jahre alter deutscher Windsurfer am Gardasee vermisst. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Ein am Gardasee vermisster deutscher Windsurfer ist tot gefunden worden. Wie die Küstenwache von Salò am Montagnachmittag bestätigte, wurde die Leiche des 54 Jahre alten Mannes am Ufer des norditalienischen Sees entdeckt.