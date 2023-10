Notfälle Vermisster Junge tot aus der Saar geborgen

Der seit einer Woche in Saarbrücken vermisste fünfjährige Junge ist tot. Seine Leiche wurde am Montag in der Saar gefunden. Das teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes mit. Eine Passantin habe am Morgen einen leblosen Körper in der Saar in Saarbrücken entdeckt und sich bei der Polizei gemeldet.