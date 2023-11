Wurst, Werkzeug und Hundeleckerlies Diese verrückten Adventskalender gibt es zu kaufen

Auch beim Gang zum Supermarkt fällt auf: Es gibt fast nichts, was sich nicht in einen Adventskalender verpacken ließe. 24 Cola-Dosen, 24 Dosen Stapelchips, 24 Dosen Bier und natürlich 24 Glückslose stehen in hübsch weihnachtlicher Aufmachung in den Regalen. Letztere sind längst ein Klassiker in den Lotto-Annahmestellen. Dabei gilt: nur für Erwachsene. Die Gewinnchance ist zwar mäßig, dafür verdient der Landesfinanzminister mit.