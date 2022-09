Polizei : Verschwundenes Baby aus Leipzig wohlauf entdeckt

In Leipzig ist die Suche nach dem in einem Einkaufszentrum verschwundenen Baby intensiv fortgesetzt worden. Das Kind wurde inzwischen gefunden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Leipzig Es ist der Alptraum einer jeden Mutter: Sie überlässt ihr Baby einer Bekannten, um rasch einzukaufen. Bei der Rückkehr sind beide verschwunden. Eine fieberhafte Suche beginnt, zieht sich die Nacht über hin. Und endet schließlich glücklich.

Ein verschwundenes Baby aus Leipzig ist nach einer Nacht voller Bangen und intensiver Suche wieder gefunden worden. „Der Säugling ist augenscheinlich wohlauf, der Gesundheitszustand wird zur Sicherheit aber noch von den Rettungskräften untersucht“, sagte eine Polizeisprecherin aus Leipzig am Freitag. Entdeckt wurde der etwa ein Monat alte Junge in einer Wohnung in Brandenburg. „Wir sind wirklich heilfroh. Das hätte auch anders ausgehen können“, betonte die Sprecherin.