Indonesische Marine : Verschwundenes U-Boot vor Bali gefunden - Besatzung tot

Jakarta Nun ist es traurige Gewissheit: Das vor Indonesien verschwundene U-Boot ist verunglückt, die Besatzung tot. Der indonesische Präsident kondolierte den Angehörigen.

Das knapp 60 Meter lange Jagd-U-Boot aus deutscher Produktion hatte während einer Torpedoübung am frühen Mittwochmorgen den Kontakt zur Flotte verloren. Es war in Surabaya auf Java in See gestochen und befand sich zu dem Zeitpunkt rund 95 Kilometer nördlich von Bali. Am Donnerstag erklärte die Marine, dass die Besatzung nur noch bis zum frühen Samstagmorgen genügend Sauerstoff hätte.