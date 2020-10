Seit Beginn der Pandemie : Knapp 51.000 Menschen in NRW haben gegen Corona-Regeln verstoßen

Knapp 51.000 Menschen in NRW haben gegen Corona-Regeln verstoßen

Düsseldorf Unerlaubte Partys, illegal geöffnete Läden, Maskenverweigerer: In vielen Fällen greifen die Ordnungsämter selbst durch. Oft kommt aber auch die Polizei dazu. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden Zehntausende Menschen auffällig.

Seit Beginn der Corona-Pandemie und den einhergehenden Regeln sind von der Polizei in NRW 50.927 Menschen bei mutmaßlichen Verstößen festgestellt worden. Wie das Innenministerium auf dpa-Anfrage mitteilte, wurden zwischen dem 25. März und dem 11. Oktober die Personalien von 37.228 Erwachsenen, 11.372 Jugendlichen und 2327 Kindern aufgenommen. Insgesamt wurden von der Polizei 13.689 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen („Knöllchen“) verteilt, sowie 808 Strafanzeigen. In der Statistik nicht erfasst sind Verstöße, die von den kommunalen Ordnungsämtern aufgenommen wurden.

Die Zahl der aktuellen Verstöße ist relativ gering. Demnach wurden von der Polizei zwischen dem 5. und 11. Oktober landesweit zum Beispiel 29 Personen festgestellt. Ausschläge gibt es laut Statistik an Wochenenden und an Feiertagen, wie zuletzt am 3. Oktober.