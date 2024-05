Griechenland Verunglückte Übung: Löschflugzeug lässt Wasser über Hotel ab

Thessaloniki · Sie sonnten sich, planschten, saßen auf Balkonen und an der Poolbar, als ein tonnenschwerer Schwall Wasser auf sie niederging: Die Gäste in einem Hotel in Griechenland kamen glimpflich davon.

29.05.2024 , 13:30 Uhr

Ein Löschflugzeug im Einsatz. In Griechenland hat nun bei Übungsflügen ein Pilot seine tonnenschwere Wasserladung über einem Hotel abgelassen. (Symbolbild) Foto: Alessandro Tocco/LaPresse via AP/dpa





Der Pilot eines Löschflugzeugs hat bei Übungsflügen über dem Meer rund um die griechische Urlaubsregion Chalkidiki versehentlich eine tonnenschwere Wasserladung über einem Hotel abgelassen. Zu dem Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignete, zeigte der Sender Skai heute ein Video, auf dem zu sehen ist, wie das Wasser auf einer Landzunge und dem Hotel niedergeht anstatt nur wenig weiter ins Meer. „Die Menschen gerieten in Panik, es gab einige Schäden, aber zum Glück wurde niemand verletzt“, sagte der Hotelier dem Sender. Zuvor hätten den ganzen Nachmittag über Löschflugzeuge zu Übungszwecken immer wieder paarweise Wasser aufgenommen und dann über dem Meer abgelassen. Von den letzten beiden Fliegern sei dann einem das Unglück passiert. In griechischen Medien hieß es, solch einen Vorfall habe es noch nie gegeben. © dpa-infocom, dpa:240529-99-203057/2

(dpa)