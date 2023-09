Prozesse Verunreinigte Glukose: Bewährungsstrafe für Apothekerin

Demnach habe die Geschäftsführerin einer Apotheke gegen „allgemein anerkannte Regeln ihres Berufs“ verstoßen. Sie habe „beim Ordnung schaffen“ einen Rest des Betäubungsmittels Lidocainhydrochlorid, den sie für Glukose gehalten habe, in ein identisch aussehendes Gefäß mit Glukose umgeschüttet. Das „Zusammenschütten von Substanzen aus zwei Gefäßen“ gelte in der Pharmazie jedoch als „absolutes No Go“, sagte die Vorsitzende Richterin.