Kriminalität : Verurteilter Mörder in den Niederlanden gefasst

Münster/Enschede Nach drei Tagen auf der Flucht fasst die Polizei in den Niederlanden einen Mann aus Deutschland. Der verurteilte Mörder hatte sich am Dienstag von seiner Fußfessel befreit und ins Nachbarland abgesetzt.

Es war eine gut abgestimmte Nacht-und-Nebel-Aktion kurz nach Mitternacht: Nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort ist der rechtskräftig verurteilte und geflohene Mörder Ralf H. in der Nacht zum Freitag in den Niederlanden überwältigt und gefasst worden.

Nach Angaben der Polizei in Münster und der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 56-Jährige in einer Wohnung in Enschede festgenommen.

Dort angetroffen wurde laut einer Polizeisprecherin auch seine Lebensgefährtin, die als mutmaßliche Fluchthelferin jedoch nicht festgenommen wurde. Gegen die 54 Jahre alte Verlobte lag laut Staatsanwalt Henner Kruse kein internationaler Haftbefehl vor. „Nach ihr wurde nur national, nicht international gesucht. Sie ist zunächst in der Wohnung verblieben“, sagte Kruse der dpa an Heiligabend.

Ralf H. war am Dienstagabend von seinem Wohnort Münster geflohen, nachdem er sich von einer gerichtlich angeordneten Fußfessel befreit hatte. Die Ermittler spürten das Duo mit Hilfe von Zielfahndern des Landeskriminalamtes auf. Die niederländische Polizei überraschte den Flüchtigen dann in der Nacht in Enschede. Zudem wurden zwei auf seine Lebensgefährtin zugelassene Autos in der Nähe der Wohnung gefunden.