Unwetterkatastrophe : Viele Tote bei Überschwemmungen in der Türkei

Viele Tote bei Überschwemmungen in der Türkei

Verwüstung, Schlamm und zerstörte Gebäude in Bozkurt (Provinz Kastamonu). Foto: XinHua/dpa

Istanbul Fünf Meter stand das Wasser teilweise hoch. 5000 Einsatzkräfte vor Ort. Und doch sind viele Opfer zu beklagen.

In der türkischen Schwarzmeerregion sind laut der Katastrophenbehörde Afad 27 Menschen in Zusammenhang mit Überschwemmungen in der Region getötet worden.