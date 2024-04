Wetter Viele Unfälle auf rutschigen Straßen - Neuschnee erwartet

Besonders in Bayern könne es demnach zu Verkehrsbehinderungen und Gefahr durch Baumschäden aufgrund der hohen Schneelasten kommen. Im Freistaat könne es am Morgen vor allem im Norden und an den Alpen auch bis in die tieferen Lagen hinein kräftig schneien. In der Nacht war auf den Straßen Bayerns aber nichts passiert, wie die zuständigen Polizeipräsidien mitteilten.