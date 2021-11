Raumfahrt : Vier Astronauten ohne funktionierendes WC von ISS abgedockt

Die Astronauten in der SpaceX Dragon-Kapsel bereiten sich auf das Abdocken von der Internationalen Raumstation vor. Foto: -/NASA/AP/dpa

Cape Canaveral Fast 200 Tage lang war die „Crew-2“ im All, jetzt sind die zwei Amerikaner, ein Japaner und ein Franzose auf dem Weg von der ISS zurück zur Erde - allerdings mit Unannehmlichkeiten.

Ohne funktionierende Toilette an Bord ihres „Crew Dragon“ sind vier Astronauten am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt.

Die sogenannte „Crew-2“ - bestehend aus dem französischen Esa-Astronauten Thomas Pesquet, den Nasa-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie dem japanischen Astronauten Akihiko Hoshide - soll am Dienstag (16.33 Uhr MEZ) im Meer vor dem US-Bundesstaat Florida landen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Nach dem Abdocken sollte das auch mit rund 250 Kilogramm wissenschaftlichen Experimenten beladene Raumschiff zunächst einmal um die Raumstation herumfliegen, um Fotos für mögliche anstehende Reparaturen zu machen.

Weil die Toilette an Bord des „Crew Dragon“ der Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk kaputt ist, müssen die vier Astronauten, die seit April auf der ISS waren, bei ihrer Rückkehr eine Art Windel tragen. Das sei „suboptimal“, hatte McArthur im Vorfeld bei einer Pressekonferenz gesagt. „Aber bei der Raumfahrt gibt es viele kleine Herausforderungen und wir sind bereit, das in den Griff zu bekommen.“

Ursprünglich war das Abdocken der „Crew-2“ schon für Sonntag geplant gewesen, wurde aber wegen schlechter Wetterbedingungen kurzfristig auf Montag verschoben. Nach einer erfolgreichen Landung der „Crew-2“ könnte frühestens am Donnerstagmorgen (MEZ) der deutsche Astronaut Matthias Maurer mit seiner „Crew-3“ zur ISS aufbrechen.

Mit Maurer soll erstmals seit drei Jahren wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegen. Gemeinsam mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron soll er vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus starten. Transportiert werden sollen auch diese vier Astronauten in einem „Crew Dragon“.