Unfälle Vier Kinder nach Sturz durch Hallendach schwer verletzt

Bei dem Einsatz in der Dämmerung waren unter anderem drei Rettungshubschrauber, sieben Feuerwehrfahrzeuge und 13 Fahrzeuge des Rettungsdienstes beteiligt. Der Leiter des Rettungsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes im Rems-Murr-Kreis, Marco Flittner, sagte an Ort und Stelle, die Kinder seien in den Innenraum der Sporthalle gefallen.