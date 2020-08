Gefährliche Strömung : Vier Männer vor holländischer Nordseeküste ertrunken

Den Haag Eine gefährliche Strömung und viel Wind machen aus der holländischen Nordsee in diesen Tagen eine „sehr verräterische See“. Die Rettungsbrigade warnt, vier Männer sind am Sonntag ertrunken.

An der holländischen Nordseeküste sind am Sonntag vier Männer ertrunken. Sie waren am Sonntag aus der See gerettet und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben, wie die Rettungskräfte am Montag in Den Haag mitteilten. Bei tropischen Temperaturen herrschte eine gefährliche Strömung und viel Wind. Die Kombination habe für eine „sehr verräterische See“ gesorgt, heißt es in der Bilanz der Rettungsbrigade. Die gefährliche Strömung und Landwind halte an. Badegäste sollten nur bis zu den Knien ins Wasser gehen.