Notfälle Vier Menschen nach Explosion in Lebensgefahr

Bei den Anwohnern und Ladenbesitzern in Eschweiler sitzt der Schock auch am Tag nach der verheerenden Explosion in der Fußgängerzone noch tief. „Es war wie eine Bombe. Es war wirklich schlimm. Das ganze Haus hat gewackelt“, erinnert sich Assma Saidi am Freitag an den lauten Knall, der am Donnerstagabend aus einem Wohn- und Geschäftshaus schräg gegenüber ihrer Wohnung kam. 14 Bewohner wurden dabei verletzt. Vier von ihnen - darunter ein zwei Monate altes Baby und dessen Mutter - schweben in Lebensgefahr. Die Ermittler schließen auch ein Fremdverschulden nicht aus.